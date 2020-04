Aras für Nullrunde

Stuttgart.Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) spricht sich für einen Verzicht der Abgeordneten auf eine Diätenerhöhung in diesem Jahr aus. „Damit können wir ein Zeichen setzen“, sagte die Grünen-Politikerin in einem Interview dieser Redaktion. Sie persönlich finde die Idee gut. Zuvor hatten bereits Vertreter mehrere Fraktionen angesichts der Corona-Krise eine Nullrunde für die Parlamentarier gefordert.

Aras wies darauf hin, dass im Südwesten die Diätenerhöhung an die Entwicklung von Löhnen und Gehältern im Vorjahr gekoppelt ist. „Da wäre sicher eine Erhöhung herausgekommen“, erläuterte sie. Aras kündigte an, dass die nächste Plenarsitzung des Landtags wie geplant am 29. April als Präsenzversammlung stattfinden soll. pre (BILD: Red)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020