Archäologen graben Skelett in Bensheim aus

Bensheim.Am Bensheimer Bürgerhaus ist in den vergangenen beiden Tagen ein komplett erhaltenes Skelett freigelegt worden. Den dazugehörigen Schädel hatten Bauarbeiter bereits vor mehr als einer Woche bei Baggerarbeiten im Außenbereich des Gebäudes gefunden.

Bezirksarchäologe Thomas Becker vom Landesamt für Denkmalpflege in Darmstadt geht davon aus, dass es sich bei der Toten um eine erwachsene Frau gehandelt haben muss, die nach einer ersten groben Schätzung im 16. oder 17. Jahrhundert gelebt haben könnte. Mit einer C 14-Untersuchung soll in den nächsten Wochen das Alter der Knochen exakter bestimmt werden. Dafür wurden die Überreste nach Darmstadt gebracht, wo nach einer Säuberung die Arbeiten beginnen können. dr/Bild: Neu

