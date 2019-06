Architekturpreis für Lorscher Glashaus

Bergstraße.Das Besucher-Informationszentrum Lauresham in Lorsch ist mit dem Metzendorf-Preis ausgezeichnet worden. Die Kulturstiftung für die Bergstraße hatte den nach den beiden Bergsträßer Architekten Heinrich und Georg Metzendorf benannten Architekturpreis gemeinsam mit dem Bund Deutscher Architekten (BDA) Hessen und dem Deutschen Werkbund zum zweiten Mal ausgeschrieben. Hervorgehoben wurde bei der Verleihung am Sonntag in Alsbach unter anderem die Transparenz des Gebäudes, das an ein Gewächshaus erinnert und damit dem agrarischen Charakter des benachbarten Areals Rechnung trage. red/BILD: Friese

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.06.2019