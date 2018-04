ASB kündigt Leitstelle

Anzeige

Mannheim.Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zieht sich aus der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg zurück. 49 Mitarbeiter disponieren dort im Schichtbetrieb die Rettungseinsätze in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Federführend ist das Rote Kreuz. Spätestens ab September will der ASB seine acht Fachkräfte zurückziehen. Sie müssen von anderen Organisationen ersetzt werden. Allerdings gibt es schon jetzt großen Personalmangel.

Weil sie das beklagt und Überlastungsanzeigen vorgelegt hätten, seien die ASB-Mitarbeiter „Anfeindungen“ der Leitstellenleitung und des Roten Kreuzes ausgesetzt gewesen, so die Begründung. Es fehle an „Verlässlichkeit und Qualität“. Das Rote Kreuz hat das als „überraschend“ und „mit Nachdruck deutlich zurückgewiesen“. pwr