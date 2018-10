Assmanns geehrt

Aleida und Jan Assmann strahlen in der Frankfurter Paulskirche. © dpa

Frankfurt.Jan Assmann, der von 1976 bis 2003 in Heidelberg am Lehrstuhl für Ägyptologie lehrte, und seine Frau Aleida haben gestern in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegengenommen. Die beiden 71 und 80 Jahre alten Kulturwissenschaftler aus Konstanz werden für ihre Forschung zur Erinnerungskultur von Gesellschaften ausgezeichnet. In seiner Dankesrede forderte das Ehepaar einen Grundkonsens in der Demokratie wie die Werte der Verfassung.

Die Auszeichnung ist mit 25 000 Euro dotiert und wird seit 1950 zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse vergeben. Die Assmanns halten am 25. November am Nationaltheater die „5. Mannheimer Rede“. dpa/jpk

