„Astro-Alex“ zurück

Scheskasgan.Nach sechseinhalb Monaten im All ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst wieder zurück auf der Erde. Seine Sojus-Raumkapsel schlug gestern Morgen in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf. Der Rückflug von der Internationalen Raumstation ISS hatte mehr als drei Stunden gedauert. Er freue sich auf seine Familie, sagte der 42-Jährige. Nach ersten medizinischen Tests sollte er noch am Abend am Flughafen Köln/Bonn ankommen. Dort warteten Angehörige und Freunde auf ihn – aber keine große Party. Erst mal sei Ruhe angesagt, sagte Rüdiger Seine, Leiter der Astronautenausbildung bei der Europäischen Weltraumorganisation (Esa). In den kommenden Tagen muss Gerst einige Untersuchungen über sich ergehen lassen. Die ersten Tage seien für die Umstellung des Körpers sehr wichtig. dpa

