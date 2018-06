Athen-Hilfe läuft aus

Anzeige

Luxemburg/Mannheim.Der Euro-Rettungsschirm für Griechenland wird eingeklappt. Zum Abschluss erhält der hoch verschuldete Staat 15 Milliarden Euro Kredite als Finanzpolster und Schuldenerleichterungen. Von August an soll das Land ohne weitere Hilfen über die Runden kommen. Dafür verpflichtete sich Athen zur Fortsetzung des Spar- und Reformkurses. Das vereinbarte die Eurogruppe in der Nacht zum Freitag in Luxemburg.

Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) pochte auf einem umfassenden Schuldenerlass für Griechenland. „100 Milliarden Euro, wären aus meiner Sicht ein angemessener Betrag“, sagte er dieser Zeitung. Der Ökonom warf der Eurogruppe „Taschenspielertricks“ vor. „Im Prinzip handelt es sich um einen Fall von Konkursverschleppung“, kritisierte er. Griechenland werde keinen einzigen Euro bis 2032 tilgen. Die Laufzeitverlängerung der Kredite und die Zinserleichterungen würden deshalb den „unausweichlichen Schuldenschnitt“ weit in die Zukunft verschieben, sagte Heinemann.

Griechenland geriet 2010 an den Rand der Staatspleite und bekam Kredite in Höhe von 274 Milliarden Euro. dpa/was