Auch Foyer geschützt

Mannheim.Das 1957 errichtete Gebäude des Mannheimer Nationaltheaters gilt als „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“, genießt also einen höheren Schutz. Das bezieht sich nicht nur auf die Fassade mit ihrer Travertinverkleidung, sondern ebenso auf den Plattenbelag des Vorplatzes sowie die gesamte Innenausstattung. Schließlich sei das Haus „ein exemplarisches Dokument für den Theaterbau der Nachkriegszeit“, so Ute Fahrbach-Dreher, Oberkonservatorin im Landesamt für Denkmalpflege. Jegliche Sanierungsarbeiten sind daher mit ihr abzustimmen. Das gilt nur dann nicht, wenn Ausstattungsteile bereits jetzt nicht mehr im Original vorhanden sind. Das Denkmalschutzrecht „ist ein Gesetz, an das sich alle zu halten haben“, so Rechtsanwalt und Baurechtsexperte Hartmut Fischer. Auch für die Stadt Mannheim und ihr Theater gelte da keine Ausnahme. pwr