Auch Katholiken setzen auf Digitales

Schwetzingen/Region.„Nach einem Votum des Pfarrgemeinderates und in Rücksprache mit den politischen Verantwortungsträgern, müssen wir schweren Herzens mitteilen, dass wir alle Gottesdienste bis auf Weiteres nicht mehr öffentlich feiern werden. Es ist ein schmerzhafter Schritt, denn die Feier des Weihnachtsfestes in den Gottesdiensten bedeutet ihnen allen sehr viel.“ Das teilt Pfarrer Uwe Lüttinger für die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt mit. Gemeinsam mit seinen Kollegen – auch von der evangelischen Gemeinde – macht er jedoch deutlich: Weihnachten wird kirchlich gefeiert werden, nur eben digital. Es gibt zudem viele frei zugängliche analoge Möglichkeiten in den Gotteshäusern. Auch die Seelsorger sind für die Menschen da. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020