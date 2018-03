Auch Nato lässt Muskeln spielen

Anzeige

Moskau zeigte sich gestern erneut erzürnt über die Sanktionen aus dem Westen. „Wir werden antworten. So eine Gemeinheit will niemand einfach hinnehmen, auch wir werden das nicht tun“, sagte Außenminister Sergej Lawrow in Taschkent.

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin bezeichnete im Interview mit dieser Zeitung die Ausweisungen der Diplomaten als „leichtfertig und voreilig“. Eine solche Reaktion wäre nur angemessen, „wenn es belastbare Belege für Russlands Verantwortung für den Giftanschlag auf Skripal geben würde“.

Der langjährige EU-Kommissar für Erweiterungspolitik Günter Verheugen (SPD) kritisierte die Anschuldigungen gegen Russland. Sie erinnerten „ein bisschen an eine Urteilsverkündung nach dem Motto ’Die Tat war dem Beschuldigten nicht nachzuweisen, aber es war ihm zuzutrauen’. Die Haltung, dass Putin und die Russen im Zweifel für alles verantwortlich sind, ist eine Vergiftung des Denkens, die aufhören muss“. dpa/has/ds

