Auch Taten folgen lassen

Das Motto der Madrider Klimakonferenz heißt „Zeit zum Handeln“. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Politiker und Experten auf Lösungen einigen, ist allerdings gering – zumal laut der Pariser Erklärung die Ziele auch erst 2020 auf dem Gipfel in Glasgow vorgestellt werden müssen. So sollte jedem, der große Hoffnungen auf den Ausgang der Konferenz hegt, klar sein: Die Zeit zum Handeln wird wohl erst in zwölf Monaten gekommen sein. Spätestens dann bedarf es statt Phrasen aber echter Pläne.

Tipps zum klimafreundlichen Handeln erhalten Interessierte an anderer Stelle. Bei der „Tour der Nachhaltigkeit“ im Mannheimer Rosengarten wurde gezeigt, wie Klimaschutz im Alltag funktionieren kann. Dazu passt eine Studie, der zufolge 60 Prozent der Bundesbürger dieses Jahr ihre Weihnachtsbeleuchtung reduzieren wollen – der Umwelt zuliebe. Die Klimakonferenz, der Mitmach-Tag in Mannheim und die repräsentative Umfrage – all das sind nicht mehr als gut gemeinte Vorschläge und Absichtserklärungen. Politiker wie Bürger müssen ihren Lippenbekenntnissen Taten folgen lassen. Auch dann, wenn diese Wählerstimmen und Geld kosten können.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019