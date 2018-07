Anzeige

Auerbach.Drei Tage Bachgassenfest in Auerbach – drei Tage lang bestes Sommerwetter: Bei lauen Temperaturen strömten vor allem abends die Besucher zur 32. Auflage des Traditionsfestes in den Auerbacher Ortskern. Dort sorgte Live-Musik auf unterschiedlichen Bühnen für gute Stimmung. Ein Höhepunkt für die Kleinen war wieder die Bachregatta am Samstagnachmittag, gestern bog das Fest mit einem verkaufsoffenen Sonntag auf die Zielgerade ein. red