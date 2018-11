Auerbacher Tanne für den Bensheimer Marktplatz

Bensheim.Es ist ein untrügliches Zeichen, dass Weihnachten nicht mehr allzu fern ist: Am Freitag wurde der Weihnachtsbaum für den Bensheimer Marktplatz gefällt und in den Abendstunden in der Fußgängerzone aufgestellt. Gestiftet haben die Tanne in diesem Jahr Peter und Waltrudis Silomon-Pflug aus Auerbach. Das mehr als 20 Meter hohe Exemplar stand mehr als 30 Jahre im Garten der Familie. Wann genau der Baum gepflanzt wurde, konnte nicht mehr ermittelt werden. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Donnerstag, 29. November, soll der grüne Hüne mit 30 000 LED geschmückt in weihnachtlichem Glanz strahlen. dr/Bild: Neu

