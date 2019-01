Aufruhr in Venezuela

Caracas.Nachdem sich Venezuelas Parlamentschef Juan Guaidó zum Interims-Präsidenten erklärt hat, spitzt sich der Machtkampf in dem südamerikanischen Land zu. Staatschef Nicolás Maduro sprach von einem Staatsstreich und warf den USA vor, eine Marionettenregierung einsetzen zu wollen.

Im eigenen Land kann Maduro noch immer auf die Unterstützung des Militärs zählen. In der Region halten auch die Verbündeten in Bolivien, Kuba und Nicaragua zu dem Sozialisten. Die USA, die auf Guaidó setzen, beantragten gestern eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas stellte sich auf die Seite des selbsternannten Gegenpräsidenten. „Wir sind nicht neutral in dieser Frage, sondern wir unterstützen das, was Guaidó dort tut“, sagte der SPD-Politiker gestern in New York. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte in Berlin: „Die Bevölkerung Venezuelas setzt sich mutig für eine freie Zukunft des Landes ein.“ Dafür brauche es nun einen politischen Prozess, der in freie und glaubwürdige Wahlen münde. Ähnlich äußerte sich die Europäische Union in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bezeichnete die von Guaidó geführte Nationalversammlung „als demokratisch gewählte Institution, deren Befugnisse wiederhergestellt und respektiert werden müssen“.

Druck von der Straße

Russland verurteilte dagegen gestern die US-Unterstützung für Guaidó. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte sich hinter Maduro. China rief im Machtkampf in Venezuela zur Zurückhaltung auf und warnte besonders die USA vor einer Einmischung. Auch Teheran steht weiter hinter Maduro.

Ob ein Machtwechsel in Caracas gelingt, dürfte davon abhängen, ob die Opposition den Druck auf der Straße aufrechterhalten und das Militär auf ihre Seite ziehen kann. Bei den Demonstrationen kamen nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten bisher mindestens 26 Menschen ums Leben . dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019