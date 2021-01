Aufschwung erst 2022

Stuttgart.Die Mehrheit der Baden-Württemberger glaubt nicht an einen Wirtschaftsaufschwung in diesem Jahr. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor, welche die Tageszeitungen in Baden-Württemberg in Auftrag gegeben haben. Dem BaWü-Check zufolge glauben 37 Prozent der Befragten, dass es mit der Wirtschaft in diesem Jahr bergab geht, 28 Prozent glauben an eine rasche Erholung nach dem Corona-Lockdown. Nach Meinung der Bürger sind die Unternehmen in Baden-Württemberg nicht ausreichend auf die digitalen Herausforderungen vorbereitet. 59 Prozent der Befragten meinen, dass die Firmen bei der Digitalisierung hinterherhinken. Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sieht in diesem Bereich Erfolge bei kleinen und mittleren Unternehmen. dir

