Auftakt schon am Montag

Mannheim.Zwei Tage früher als gewohnt, am Montag, 25. November, beginnen in der Mannheimer Innenstadt die drei Weihnachtsmärkte. Zeitgleich wird auch die Weihnachtsbeleuchtung in den Fußgängerzonen Planken und Breite Straße in Betrieb genommen. Beides ist der Auftakt zum „Weihnachtszauber in Mannheim“, den das Stadtmarketing zusammen mit den drei Veranstaltern der Märkte und der City-Werbegemeinschaft erstmals überregional in einer Kampagne bewerben. Dazu wurde ein Weihnachtszauber-Aktionslogo kreiert.

Der Einzelhandel hofft indes auf starke Umsätze im Weihnachtsgeschäft. „Die Rahmenbedingungen sind sehr gut“, sagte Hendrik Hoffmann, Vizepräsident des Handelsverbands Nordbaden. In Mannheim gibt es am Freitag, 29. November, einen Einkaufsabend bis 22 Uhr. cs

