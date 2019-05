Auftakt zu Orgel-Tagen

Zwingenberg.Mit dem Programm „Bach und England“ eröffnete Propsteikantor Konja Voll an der Mühleisen-Orgel der Bergkirche Zwingenberg am Sonntag die 15. Bergsträßer Bachtage. Die Veranstaltungsreihe findet bis zum 10. Juni als ökumenische Konzertreihe in kleinen und großen Kirchen der Region unter der Schirmherrschaft von Landrat Christian Engelhardt statt.

Auch in diesem Jahr stellen die Kantoren Konja Voll und Gregor Knop bei insgesamt zwölf Konzerte vor allem Orgelwerke in den Mittelpunkt. Zudem wird es Konzerte mit Trompete, Chor oder Solisten geben.

Auch die beliebte Orgelradtour „Bach und Bike“ findet wieder statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.05.2019