Auftakt zum Adventsgeschäft

Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen. © Rittelmann

Mannheim/Ludwigshafen.Die Einzelhändler in der Mannheimer Innenstadt starten nun mit verschiedenen Aktionen das Weihnachtsgeschäft. Einzelne Geschäfte verlängern heute und morgen ihre Öffnungszeiten.

Gestern haben die Aussteller des ersten großen Weihnachtsmarkts in der Region ihre Stände geöffnet: in Ludwigshafen auf dem Berliner Platz. In Mannheim geht es am Mittwoch los. Im „Morgen Magazin“ finden Sie heute auf fünf Sonderseiten eine Übersicht über mehr als 170 Weihnachtsmärkte zwischen Pfalz und Odenwald. Das morgenweb bietet dazu auch eine interaktive Karte. cs/jpk

Info: Übersichtskarte: morgenweb.de/weihnachtsmarkt

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018