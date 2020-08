Auftaktsieg für Löwen

Stuttgart.Die Erstliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen und des HBW Balingen-Weilstetten sind zum Auftakt des Vorbereitungsturniers um den BGV-Cup ihren Favoritenstellungen gerecht geworden. Unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason gewannen die Löwen in der Stuttgarter Scharrena gegen Gastgeber TVB Stuttgart mit 27:25 (13:11). Dabei übernahm Löwen-Kapitän Uwe Gensheimer in der ersten Partie nach 175 Tagen Zwangspause die Position des angeschlagen fehlenden Andy Schmid auf der Mitte. Balingen bezwang den Zweitligisten HSG Konstanz mit 24:22 (15:16). Frisch Auf Göppingen und SG BBM Bietigheim steigen am Freitag in den Wettbewerb der baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten ein. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.08.2020