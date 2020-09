Auftrag für Seilbahn erteilt

So soll sie aussehen: Foto der Kabine der Mannheimer Seilbahn. © buga

Mannheim.Eine Seilbahn der Firma Doppelmayr soll im Jahr 2023 in Mannheim zwischen den beiden Geländen der Bundesgartenschau pendeln. Das 1893 in Wolfurt (Vorarlberg) gegründete, inzwischen weltweit tätige österreichische Unternehmen erhielt jetzt nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für das Acht-Millionen-Euro-Projekt. Die Firma soll die 2,1 Kilometer lange Strecke zwischen Luisenpark und Spinelli-Areal nicht nur bauen, sondern auch selbst betreiben. Danach wird das System mit all seinen Pfeilern und Kabinen wieder abgebaut, einzelne Teile werden andernorts weiterverwendet. Die 65 Kabinen fassen je zehn Personen und können bis zu 2800 Besucher pro Stunde und Richtung transportieren. Die Fahrzeit beträgt rund acht Minuten. Der Bau der Seilbahn soll 2022 erfolgen.

Voraussetzung ist eine Genehmigung des Regierungspräsidiums. Dazu sollen die Unterlagen bis zum Jahresende eingereicht werden. pwr

