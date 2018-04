Aus für den Echo

Anzeige

Berlin.Den Musikpreis Echo wird es nach dem Eklat um die Ehrung für die Rapper Kollegah und Farid Bang nicht mehr geben. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie gestern mit. Er reagierte damit auf die Empörung nach der Preisvergabe an das als antisemitisch kritisierte Album „Jung, Brutal, Gutaussehend 3“. Der Präsident des Deutschen Musikrates, Martin Maria Krüger (Bild), war nach Kritik am Ethik-Beirat des Echos aus dem Gremium zurückgetreten. Das Aus für den Musikpreis bedauert er: „Der Wegfall der Marke Echo ist besonders aus Sicht von Klassik und Jazz ein Verlust, da er die Reichweite dieser Musiksparten im öffentlichen Bewusstsein wesentlich vergrößert hat“, so Krüger. „Der angekündigte nächste Schritt, im Juni unter Einbeziehung geeigneter Persönlichkeiten einen Workshop zur Neugestaltung des künftigen ‚Deutschen Musikpreises‘ durchzuführen, ist richtig.“ dpa/lim (Bild: dpa)