Aus für Spiegelfabrik

Mannheim.Jetzt ist es endgültig: Der Konzern Saint-Gobain stoppt zum Jahresende die Produktion der Mannheimer Glasfabrik. Seit fast 170 Jahren wurde an dem als „Spiegelfabrik“ bekannten Standort Glas hergestellt. Betroffen von dem Aus sind nach Angaben eines Saint-Gobain-Sprechers rund 130 Beschäftigte. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach den Produkten aus Mannheim, etwa für Solaranlagen, nach Konzernangaben immer mehr zurückgegangen. So sei das Werk nicht mehr ausgelastet gewesen – das habe hohe Kosten verursacht.

Die Gewerkschaft IG BCE kritisierte, dass sich Saint-Gobain bei den Verhandlungen für einen Sozialplan völlig unkooperativ verhalten habe. „Es ist erschreckend, wie man mit Mitarbeitern umgeht, die zum Teil seit Jahrzehnten und in dritter Generation in dem Werk arbeiten“, sagte Patrick Schütze von der Mannheimer IG BCE. Ein Teil der Beschäftigten hat das Werk mit einer Abfindung bereits verlassen, für die Mitarbeiter der Gussglasfertigung laufen noch die Verhandlungen. be

