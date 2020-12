Aus Ketsch zu Heynckes

Schwetzingen/Ketsch.Aus der Kreisliga in die Bundesliga – das ist im heutigen Fußballgeschäft quasi undenkbar. Ambitionierte Jugendspieler wechseln heutzutage schon früh in die Leistungszentren der großen Clubs. Anfang der 1980er Jahre war das hingegen noch möglich. In unserer Serie „Was macht eigentlich?“ sprechen wir in dieser Ausgabe mit Jürgen Becker, der einst von der Spvgg 06 Ketsch zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Der heute 56-Jährige wandelte damals auf den Spuren von Nationalspieler Ulli Stielike, der einige Jahre zuvor den gleichen Weg gegangen war.

Der damals 18-jährige Jugendnationalspieler wurde sogar von Trainer Jupp Heynckes auf dem Sportplatz in Ilvesheim beobachtet und anschließend verpflichtet. So stand Becker plötzlich in einem Team mit Stars wie Lothar Matthäus, Uwe Rahn oder Ewald Lienen.

Verletzungsbedingt machte Jürgen Becker aber in Gladbach kein Bundesligaspiel und ging zurück in die Heimat, wo er in Sandhausen, Schwetzingen und Leimen in der Oberliga spielte. ali

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020