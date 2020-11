Ausbau der B 47 wird vorbereitet

Lautertal.Im nächsten Jahr soll die B 47 in Gadernheim ausgebaut werden. Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil hat jetzt mit den letzten Vorbereitungen begonnen und sucht ein Planungsbüro zur Begleitung des Projekts. Bei den Bauarbeiten soll nicht nur die Fahrbahn der Straße erneuert werden. Es werden auch die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut – ein Vorhaben, das im vergangenen Jahr für lange Diskussionen und einigen Streit zwischen der Gemeinde und Hessen Mobil gesorgt hatte. Außerdem wird die Einmündung der Darmstädter Straße in die B 47 umgebaut werden. An der bisher sehr großzügig gestalteten Ecke soll der Rechtsabbiegerstreifen wegfallen. Auch dagegen hatte sich in Lautertal Kritik geregt – allerdings vergebens. tm

