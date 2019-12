Ausfälle im Zug- und Flugverkehr

Demonstranten in Rennes fordern den Rücktritt von Präsident Macron. © dpa

Berlin/Paris.Wegen des Generalstreiks in Frankreich ist es auch in Deutschland zu Beeinträchtigungen des Verkehrs gekommen. Die Deutsche Bahn meldete am Donnerstag massive Einschränkungen der Verbindungen von und nach Frankreich. Betroffen war auch die ICE-Verbindung von Frankfurt über Mannheim und Saarbrücken nach Paris. Bei der Lufthansa fielen 18 Einzelflüge aus, wie ein Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte. Flugreisende nach Paris, Lyon und Marseille mussten umplanen.

Bei den Demonstrationen in Frankreich kam es in Paris zu Ausschreitungen. Fahrzeuge gingen in Flammen auf, und Vermummte schlugen Scheiben ein. Die Stimmung während der Großdemonstration in der französischen Hauptstadt war sehr angespannt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die große Präsenz der Polizei war deutlich spürbar. Randalierer versammelten sich am Nachmittag vor allem auf dem Place de la République im Zentrum der Stadt. dir/dpa

