Ausgangssperre ab sofort von 20 bis 5 Uhr

Stuttgart/Mannheim.Immer mehr Bundesländer stemmen sich mit verschärften Einschränkungen gegen die dramatisch fortschreitende Corona-Ausbreitung. Bereits vor einem Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag um 10 Uhr kündigten Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein weitere Beschränkungen für die Bürger an.

Aufgrund „erschreckender Zahlen“ will die baden-württembergische Landesregierung die Ministerpräsidentenkonferenz nicht abwarten und erlässt strengere Corona-Schutzmaßnahmen. Schon ab diesem Samstag gelten im Südwesten für vier Wochen flächendeckende nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 5 Uhr.

Einzelhandel geöffnet

Tagsüber bleiben in Baden-Württemberg Einzelhandelsbetriebe offen. Menschen dürfen sich treffen mit den Angehörigen des eigenen Haushalts, mit Partnern und mit Eltern, Kindern und Großeltern oder Personen aus einem weiteren Haushalt mit insgesamt bis zu fünf Personen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht gezählt. Erlaubt sind Sport und Bewegung im Freien allein, mit den eigenen Haushaltsangehörigen oder einer weiteren Person.

Veranstaltungen „der öffentlichen Sicherheit und Daseinsvorsorge“ können weiter stattfinden, also beispielsweise Gemeinderatssitzungen oder Gerichtsverhandlungen. Auch die Demonstrationsfreiheit bleibe erhalten, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Verboten werde flächendeckend Alkoholausschank an öffentlichen Orten.

Nachts gilt, dass Menschen nur unterwegs sein dürfen für berufliche Zwecke, für den Besuch von Schule, Kita und Hochschulen, wegen medizinischer und tiermedizinischer Behandlung, zur Begleitung von Minderjährigen und Menschen mit Unterstützungsbedarf, zur Begleitung von Sterbenden und von Menschen, die sich in akut lebensbedrohlicher Situation befinden, sowie zur Versorgung von Tieren. Gelockert wird dies vom 23. bis 27. Dezember. Der Landtag in Stuttgart wird am Montag eine Sondersitzung haben. Danach sollen ab Dienstag weitere Verschärfungen gelten.

Bundesweiter Lockdown erwartet

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) begrüßte die Verschärfungen auf Landesebene als „grundsätzlich richtig“. Kurz warb erneut für einen strengeren Lockdown von zwei bis drei Wochen.

In der Quadratestadt wurden am Freitag 117 neue Corona-Fälle gemeldet. Lutz Pauels, Chef der Werbegemeinschaft Mannheim City, zeigte sich unsicher, ob die Kundschaft an diesem Samstag in die Innenstadt-Geschäfte strömt – oder lieber zu Hause bleibt.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will sich noch nicht auf Details eines neuen Corona-Lockdowns festlegen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte in Trier, sie sei davon überzeugt, dass die Maßnahmen bundesweit abgestimmt werden müssten.

Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) plädierte in Wiesbaden für ein einheitliches Vorgehen in Deutschland und lehnte Vorfestlegungen ab.

Für Sonntag wird eine Entscheidung für einen bundesweiten Lockdown erwartet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich eindringlich für einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten aus: „Wir müssen handeln, und zwar so schnell wie möglich.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte: „Die Lage ist bitterernst.“

Fast 30 000 Neuinfektionen

Die Zahlen der gemeldeten Corona- Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland binnen eines Tages haben neue Höchststände erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten innerhalb von 24 Stunden 29 875 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag hervorging. Das sind über 6000 mehr als am Vortag, als mit 23 679 Fällen ein Rekord erreicht worden war.

Zudem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzem. Angesichts dessen fordern Intensivmediziner rasche durchgreifende Maßnahmen. dpa/epd/sma/stp

