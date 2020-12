Ausgangssperre im Kreis bleibt über den Jahreswechsel bestehen

Bergstraße/Wiesbaden/Berlin.Wer gerechnet und gezählt hat, kommt möglicherweise zu einem richtigen Ergebnis, aber zu einer falschen Schlussfolgerung. Denn obwohl der Corona-Inzidenzwert für den Kreis Bergstraße mittlerweile seit Tagen unter der Grenze von 200 liegt, wird die geltende Ausgangssperre vorerst nicht aufgehoben. Das hat die Kreisverwaltung gestern auf Anfrage dieser Zeitung bekräftigt.

Grund dafür ist, dass die aktuellen Zahlen der Inzidenz nicht mit denen der Tage vor Weihnachten vergleichbar sind, da über die Feiertage deutlich weniger Tests durchgeführt wurden: „Die aktuellen Inzidenzzahlen spiegeln daher nicht das aktuelle Infektionsgeschehen im Kreis wider und können damit nicht als Grundlage für eine Aufhebung der Ausgangssperre dienen,“ hieß es am Montag aus dem Landratsamt. Gestern Abend meldete die Kreisbehörde 295 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen und eine Inzidenz von 109.

Zu Beginn des neuen Jahres werde eine Neubewertung der aktuellen Lage erfolgen, was bedeutet: Die Ausgangssperre von täglich 21 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen bleibt über den Jahreswechsel erhalten. Damit schließt sich der Kreis Bergstraße der Vorgehensweise des benachbarten Landkreises Darmstadt-Dieburg an, wo ebenfalls eine Ausgangssperre gilt. Dort war schon zuvor verkündet worden, dass man die augenblicklichen Inzidenzwerte angesichts der Vielzahl an Feiertagen und Wochenenden nicht als Grundlage für eine Entscheidung nehmen könne und erst am 4. Januar die Lage neu beurteilen wolle.

Gestern Abend meldete das Landratsamt acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis Bergstraße. An oder mit dem Virus gestorben sind demnach Menschen aus Bensheim (82 Jahre), Heppenheim (65 Jahre), Mörlenbach (88 Jahre), Biblis (63 Jahre) und Viernheim (85 Jahre), sowie drei Menschen aus Lampertheim (82, 85 und 90 Jahre). Insgesamt stieg die Anzahl der Todesfälle von Personen im Kreis Bergstraße, die mit dem Virus infiziert waren, auf 103.

Am gestrigen Montag wurden nach Angaben des Landratsamtes im Kreis Bergstraße 13 Neuinfektionen bekannt. Betroffen sind Menschen aus Bensheim (4), Lautertal (1), Bürstadt (1), Abtsteinach (1), Fürth (1), Groß-Rohrheim (1), Lampertheim (2) und Wald-Michelbach (2). Von Infektionen betroffen sind derzeit eine Pflegeeinrichtung in Bensheim und eine Gemeinschaftsunterkunft in Lorsch.

Insgesamt befinden sich 64 Personen aus dem Kreis Bergstraße mit einer bestätigten Sars-Vov-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Hinzu kommen zehn Verdachtsfälle.

Für ganz Hessen sind am Montag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts 370 weitere Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle im Bundesland stieg damit auf 131 804 (Stand: 0 Uhr). 2511 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 27 mehr als am Vortag.

Die Impfungen gegen das Coronavirus in Hessen werden unterdessen nahtlos fortgesetzt. Am Montagmorgen sind nach Angaben des Innenministeriums 39 000 weitere Dosen in Hessen angekommen. Eine dritte Lieferung sei für den kommenden Mittwoch angekündigt, sagte der Sprecher des hessischen Innenministeriums, Michael Schaich. Ab Januar habe der Bund dem Land Hessen rund 49 000 Impfdosen pro Woche in Aussicht gestellt.

„Bei diesem Zufluss wäre eine Öffnung der ersten sechs regionalen Impfzentren im Laufe des Monats Januar 2021 möglich“, sagte Schaich. Wenn das feststeht, können zunächst alle Über-80-Jährigen in Hessen einen Termin vereinbaren. Das soll über eine Hotline und ein Onlineanmeldeportal des Bundes gehen. „Aktuell besteht noch nicht die Möglichkeit, Impftermine zu vereinbaren“, sagte Schaich.

Politik und Rettungsdienste zogen am Montag eine positive Bilanz des Impfbeginns in Hessen. „Der Start ist geglückt“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU). Die Handhabung des Impfstoffs sei „anspruchsvoll“, doch die Liefer- und Kühlkette sowie die Verabreichung vor Ort hätten gut funktioniert. „Hier und da werden sich Abläufe noch einspielen müssen.“

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das in Hessen die meisten Impfzentren betreibt, zog eine positive Bilanz: „Die Abläufe und das Arbeiten Hand-in-Hand funktionierten sehr gut“. Das DRK stellt auch viele der mobilen Teams, die seit Sonntag Alten- und Pflegeheime aufsuchen.

Zum Start am Sonntag wurden in Hessen 3112 Menschen geimpft, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Montagabend mitteilte. In Wiesbaden ist man vor allem erleichtert, dass es weitergeht: „Die Impfaktion wird nicht unterbrochen. Es erfolgt eine stetige Weiterverteilung, sobald die Vakzine vom Bund zur Verfügung gestellt werden“, sagte der Sprecher.

Die zweite Lieferung traf am Montagmorgen im zentralen Verteilzentrum ein. Noch am Montag begann die Verteilung an Kreise, Städte und die . Die zweite Hälfte der verfügbaren Menge wird für die Zweitimpfung eingelagert. Covid-Klinikenhol/kel/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.12.2020