Ausgezeichneter Forscher aus Bürstadt

Bürstadt.Zu viel Müll, zu viele giftige Chemikalien: Dem 13-jährigen Bürstädter Laurin Wiedemann liegt Umweltschutz am Herzen. Also tüftelt und experimentiert er und geht so manchem Problem auf den Grund: So fand er herausgefunden, dass sich manches Hausmittel besser zum Saubermachen eignet als scharfe Reinigungsmittel. Und er wies in mühevoller Kleinarbeit nach, dass in allen Arten von Tuben immer ein Rest zurückbleibt. Mit seinen Arbeiten hat der Siebtklässler an der Erich Kästner-Schule schon mehrere Preise gewonnen. Gerade erst holte er sich den Landessieg im Wissenschafts-Wettbewerb „Schüler experimentieren“. Und die Ideen für neue Projekte gehen ihm noch lange nicht aus. sbo (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.06.2019