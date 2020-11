Ausnahmen ermöglichen

Die Mannheimer Krankenhäuser machen ihre Tore dicht, Besucher sind nur noch in den äußersten Notfällen erlaubt. Diese Nachricht dürfte für Patienten und ihre Angehörigen ein Schock gewesen sein. Aber auch allen, die nicht unmittelbar von dieser Maßnahme betroffen sind, sollte dadurch der Ernst der Lage klar werden. Das Virus ist so weit auf die Bevölkerung verteilt, dass sich Gesundheitsamt und Kliniken nicht mehr anders zu helfen wussten, als diesen aus ethischen Gründen schwierigen Schritt zu gehen. In Zeiten stetig steigender Infektionszahlen ist die Entscheidung nachvollziehbar, dennoch wäre eine kleine Nachjustierung wünschenswert. Insbesondere dann, wenn das Verbot nicht in absehbarer Zeit wieder aufgehoben wird – und damit ist leider zu rechnen.

Krankenhäuser sind Orte, die jeder Mensch in der Regel gerne meidet. Mit Ausnahme von Geburten werden dort körperliche Schäden behandelt, die mal größer und mal kleiner ausfallen können. Wer in eine Klinik aufgenommen wird, weil er sich mit seinem Leiden irgendwo auf dieser Skala befindet, sehnt normalerweise den Tag der Entlassung herbei. Bis dahin freut man sich über die Besuche von Verwandten und Freunden, die die einzige Abwechslung zum tristen und einsamen Krankenhausalltag bieten. Eben jene freudigen Momente bleiben in nächster Zeit aber aus – außer die Patienten sind Schwerstkranke oder Kinder.

Die psychischen Folgen dieser Trennung – vor allem, wenn sie über einen längeren Zeitraum andauern – können verheerend sein und dürften sich kaum positiv auf die Genesung auswirken. Für solche Patienten benötigt es eine Ausnahmeregelung. Einer beschränkten Anzahl an Personen, die einen aktuellen und negativen Coronatest vorzeigen können, sollte der Zutritt zu den Kliniken gewährt werden. Für Patienten und Angehörige wäre eine solche Abkehr vom strikten Verbot wichtig, ohne dass die Kliniken den Überblick über ihre Besucher verlieren. Aktuell rüsten sich die Mannheimer Krankenhäuser für eine monatelange Schlacht gegen das Virus. Das zeigt die Tatsache, dass nicht dringend notwendige Operationen verschoben werden – um sich stattdessen mit ganzer Kraft auf die zunehmende Zahl der Covid-19-Patienten konzentrieren zu können.

Dass die Kliniken, die im Kampf gegen das Virus die letzte Verteidigungslinie sind, besonders gut geschützt werden müssen und daher keinen Normalbetrieb zulassen können, steht dabei außer Frage.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020