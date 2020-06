Ausschreitungen nach Polizeigewalt

Washington.Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis kommen die USA nicht zur Ruhe. Bereits die sechste Nacht in Folge gab es Demonstrationen. In mehreren Großstädten schlugen sie wieder in Ausschreitungen um. In New York kam es in der Nacht zu Montag zu Plünderungen und zahlreichen Festnahmen. In Boston brannten Autos. Auch in Los Angeles und Philadelphia wurden Geschäfte ausgeraubt.

Die Proteste richten sich gegen Polizeigewalt, Brutalität und Ungerechtigkeit gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Der Fernsehsender CNN berichtete, bisher seien etwa 4000 Menschen festgenommen worden. Mindestens 40 Städte haben nächtliche Ausgangssperren verhängt. Mehrere Bundesstaaten haben die Nationalgarde mobilisiert.

In Washington zogen Demonstranten am Sonntagabend (Ortszeit) erneut vors Weiße Haus. Demonstranten skandierten „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“. Bereits zuvor hatte es dort Proteste gegeben. Am Freitag musste Präsident Donald Trump Schutz in einem Bunker suchen, wie mehrere US-Medien berichteten. Der Präsident macht linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich, ohne jedoch Belege dafür zu liefern. Er kündigte an, die Antifa als Terrororganisation einstufen zu lassen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020