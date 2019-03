Ausschuss einigt sich auf Holten

Übernimmt noch dieses Jahr die Kunsthalle: Johan Holten. © dpa

Mannheim/Baden-Baden.Johan Holten wird Direktor der Kunsthalle Mannheim. Darauf einigte sich gestern Abend der Kulturausschuss der Stadt Mannheim in nicht-öffentlicher Tagung. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Die formale Entscheidung muss der Gemeinderat treffen. Seine Zustimmung am 9. April gilt als sicher. Diese Zeitung berichtete bereits am 20. März dieses Jahres über die Personalie.

Holten ist derzeit Leiter der Staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden. Er wird spätestens im Oktober die Geschicke der Kunsthalle für die im August an die Spitze der Klassik Stiftung Weimar wechselnde Ulrike Lorenz übernehmen. Seit Januar suchte eine Personalauswahlkommission nach der neuen Leitung. dms

