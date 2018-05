Aussteigen ist zu wenig

Anzeige

Lorsch.Wenn Busreisende in Lorsch ankommen, dann müssen sie an einem Acker aussteigen. Diese wenig einladende Ankunftssituation in der Welterbestadt kritisierten jetzt der Geschäftsführer eines internationalen Bustouristikverbandes und ein Busfahrer. Die beiden waren als Experten in den Kulturausschuss eingeladen worden.

Den Gremiumsmitgliedern versuchten sie zu verdeutlichen, wie wichtig ein freundlicher Empfang ist. Vernünftige Wege, Sanitäranlagen in der Nähe sowie eine Gestaltung, die neugierig auf die Sehenswürdigkeiten macht, gehören ihrer Ansicht nach gleichfalls dazu, wenn man Gästezahlen steigern will. In Lorsch wird über den Bau eines neuen Parkplatzes diskutiert. Das Projekt ist umstritten. sch