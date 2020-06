Austausch mit Landwirten

Schwetzingen.Es war zwar noch ein Tisch mit Ecken, an dem sich Schwetzinger Landwirte mit Staatssekretär Dr. Andre Baumann setzten, doch sie kamen ins Gespräch. Die Schwetzinger Zeitung holte die Protagonisten in ihren Redaktionsräumen zusammen, um eine Aussprache zum Thema Schwetzinger Wiesen zu ermöglichen. Die Flächen sind schon lange ein Streitthema, das in den zurückliegenden Wochen wieder verstärkt aufkochte (wir berichteten).

Die Naturschützer möchten dort am liebsten die landwirtschaftliche Bewirtschaftung unterbinden. Doch die Bauern wiederum brauchen die Ackerflächen und fühlen sich von der Politik verdrängt und immer mehr eingeschränkt. Das sah Andre Baumann grundsätzlich nicht anders. Er wartete jedoch im Gegenzug mit Alternativen auf, ohne einen Hehl daraus zu machen, dass diese Entwicklung Zeit und Geld in Anspruch nehmen würde und durchaus auch eine Portion Mut notwendig sei. Am liebsten wäre ihm ein Runder Tisch mit den Landwirten der Region. Ob es dazu kommt, bleibt erst einmal offen. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.06.2020