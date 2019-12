„Auswahl wichtig“

Mannheim.Umfrage ist nicht gleich Umfrage – deshalb ist es wichtig, die Methoden dahinter kritisch zu hinterfragen. Darauf weist Matthias Jung, Vorstand der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, in seinem Gastbeitrag zur Kampagne „Journalismus zeigt Gesicht“ hin. Sie erscheint in Zusammenarbeit mit dem Verband Südwestdeutscher Tageszeitungsverleger (VSZV). „Politisches Gewicht können nur Umfragen erlangen, die repräsentativ sind, alle anderen sind letztlich beliebig“, so Jung. Auch die zufällige Auswahl sei entscheidend: „Würde man alle Personen teilnehmen lassen, die sich dafür von selbst melden, ist es offensichtlich, dass sich solche Umfragen einer hohen Manipulationsgefahr aussetzen.“ Dies geschehe bei vielen Online-Umfrageportalen. Die Forschungsgruppe Wahlen arbeitet eng mit dieser Zeitung zusammen und erstellt Umfragen für sie. red

