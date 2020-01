Auszeichnung für Kaffenberger

Lautertal.Landrat Christian Engelhardt hat dem Ehrenvorsitzenden des Reichenbacher Verschönerungsvereins, Albrecht Kaffenberger, das Bundesverdienstkreuz überreicht. Engelhardt würdigte bei einem Empfang das jahrzehntelange Engagement Kaffenbergers für sein Heimatdorf und die gesamte Region.

Kaffenberger ist nicht nur in der Kommunalpolitik aktiv, sondern auch in den Vereinen. Unter anderem hat er in den 80er Jahren die Reichenbacher Kerb wiederbelebt. Obwohl er auf die 80 zugehe, sei der umtriebige gelernte Schornsteinfeger kaum zu bremsen, lobte sein Weggefährte Heinz Eichhorn. tm

