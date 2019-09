Auszeichnung für Schiefer und Granit

Variskischer Schiefer und Gabbro sind das Geotop des Jahres. © cf

Lindenfels.Seit 17 Jahren zeichnet der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald jeweils ein „Geotop des Jahres“ aus. Den Auftakt machte damals das Felsenmeer bei Reichenbach. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Gesteinsformationen auf der Litzelröder Höhe in Lindenfels.

Dort sind wie am Felsenmeer die Reste der Kollision zweier Platten der Erdkruste zu sehen, die vor rund 350 Millionen Jahren ablief. Dabei bildeten sich der sogenannte Variskische Schiefer, sowie Gabbro und Granit, die unweit des Bismarckturms zutage treten.

Informationstafeln aufgestellt

Um die Aufmerksamkeit auf diesen Ort zu lenken, wurden neue Informationstafeln aufgestellt. Außerdem hat der Geopark eine Broschüre herausgegeben, die über das Geotop des Jahres informiert. Zur Übergabe der Auszeichnung wurden auch sachkundige Führungen angeboten. cf

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019