Auszüge aus Emmanuel Macrons Rede vor dem EU-Parlament

Anzeige

Paris (dpa) - Im Europaparlament hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut für eine Reform der Europäischen Union geworben. Auszüge aus seiner Rede:

«Wir sprechen heute in einem sehr besonderen Kontext miteinander, der unsere Verantwortung noch größer werden lässt, einem Kontext der Spaltung und teils auch des Zweifels in Europa. (...) In einem Kontext, in dem eine Art europäischer Bürgerkrieg wieder auftaucht, in dem unsere Unterschiede und unsere nationalen Egoismen uns manchmal wichtiger erscheinen als das, was uns vereint gegenüber dem Rest der Welt. In einem Kontext (...), in dem die illiberale Faszination täglich wächst.»

«In dieser Welt und in diesem schwierigen Moment ist die europäische Demokratie (...) unsere beste Chance.»