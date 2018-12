Autobranche protestiert gegen EU

Abgase sind in vielen Städten – hier Stuttgart – ein Problem. © dpa

Brüssel.Der Streit zwischen der EU und der Autoindustrie um mehr Klimaschutz spitzt sich zu. Die europäischen Hersteller sollen den CO2-Ausstoß neuer Fahrzeuge nach dem Willen Brüssels in den kommenden Jahren deutlich verringern. Die Autobranche kritisierte die Vorgaben als überzogen und unrealistisch. Befürworter schärferer Klimaschutz-Regeln erwarten dagegen noch größere Reduktionen. Bis 2030 soll die Autobranche laut einer Vorentscheidung von Vertretern aus Mitgliedstaaten, Europaparlament und EU-Kommission die Emissionen des Treibhausgases CO2 bei Neuwagen im Schnitt um 37,5 Prozent gegenüber dem für 2021 angepeilten Niveau absenken. Dies beschlossen Unterhändler. EU-Rat und -Parlament müssen dem noch zustimmen, was in der Regel Formsache ist. dpa

