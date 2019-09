Autofahrer brauchen mehr Zeit von Mannheim in die Pfalz

Eine wichtige Verkehrsachse der Region ist gesperrt: die Hochstraße Süd in Ludwigshafen. © DPA

Mannheim/Ludwigshafen. Das nahende Ferienende in Baden-Württemberg hat sich am Montagnachmittag vor allem auf den Verkehr in Mannheim ausgewirkt. Bis zu 45 Minuten mehr Zeit benötigten Verkehrsteilnehmer, um von der Quadratestadt in die Pfalz zu kommen. Vor allem vor den Brücken staute sich der Verkehr weit zurück, wie Stadtverwaltung und Polizei meldeten. Besonders auf dem Parkring gab es Behinderungen in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke. Von der Neckarstadt her standen die Fahrzeuge bis zur Jungbuschbrücke. Auch die Schleichwege durch die Quadrate in Richtung der Brücken hätten sich gefüllt, meldeten Polizei und Stadtverwaltung.

Die Behörden rechnen damit, dass die Verkehrsdichte in den kommenden Tagen noch zunehmen werde. Am Mittwoch, wenn in Baden-Württemberg die Schuler wieder beginnt, wird es eine Lagebesprechung im Mannheimer Rathaus zur Verkehrssituation geben, bei der Möglichkeiten der Verkehrslenkung geprüft werden. In Ludwigshafen herrschte dagegen eine relativ entspannte Situation. Eine Zählstelle auf der Adenauerbrücke registrierte 1000 Radler mehr als üblich. (bjz)

