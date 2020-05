Autokino abgeblasen

In Frankenthal läuft das Autokino bislang sehr erfolgreich. © Zinke

Ludwigshafen.Auf dem Messplatz in Ludwigshafen wird es kein Autokino geben. Die Frankenthaler Firma Eventfritze konnte sich in wochenlangen Verhandlungen nicht mit der Stadtverwaltung einigen. „Das Projekt lässt sich nicht mehr sinnvoll umsetzen“, sagte Geschäftsführer Jürgen Maring. Er kritisierte besonders die bürokratischen Hürden seitens der Stadt. Das Ludwigshafener Baudezernat wiederum verweist in einer Pressemitteilung darauf, der Unternehmer sei nicht bereit gewesen, notwendige Anträge zu stellen und Gutachten einzureichen. In den vergangenen Wochen entstanden Autokinos in mehreren Städten in der Region. tbö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.05.2020