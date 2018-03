Automaten statt Kassen

Anzeige

Mannheim.Beim Herzogenriedpark in der Mannheimer Neckarstadt wird die Zahl der Kassen an den Eingängen von vier auf zwei reduziert. An den anderen Zugängen sollen noch in diesem Sommer Automaten installiert werden. Die jeweils 40 000 Euro teuren Lesegeräte erkennen Dauerkarten ebenso wie vorab erworbene Einzeltickets. Das spart Personalkosten.

Vom Tisch sind damit aber die Befürchtungen aus dem Stadtteil, dass langfristig die Zäune ganzentfallen und kein Eintritt mehr erhoben werden soll. Allerdings fehlt weiter das Geld für die früher teils üppige Bepflanzung. Der Park soll eher Richtung Sport- und Freizeitgelände entwickelt werden. Derzeit hat das 27 Hektar große Areal, je nach Wetter, 300 000 bis 380 000 Besucher pro Jahr. pwr