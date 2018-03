Autos gehen in Flammen auf

Anzeige

Viernheim/Darmstadt.Brennende Autos riefen in der Nacht auf Mittwoch gleich in mehreren Fällen Feuerwehr und Polizei auf den Plan. In Viernheim standen aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge in Flammen (unser Bild). Die Wagen waren von den Brandschützern nicht mehr zu retten, stattdessen mussten sie sicherstellen, dass das Feuer nicht noch auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreift. Doch nicht nur in Viernheim brannten Autos, sondern auch in Darmstadt, wo die Einsatzkräfte nahezu zeitgleich zu zwei brennenden Fahrzeugen gerufen wurden. In allen Fällen entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. seg/BILD: Strieder