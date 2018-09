Autoschau mit 230 Neuwagen

Die Automobilschau lockte viele Besucher nach Bensheim. © Neu

Bensheim.Pflichttermin für viele Auto-Fans und potenzielle Neuwagen-Käufer: Am Wochenende zog die Automobilschau des AC Bensheim wieder zahlreiche Besucher an. Auf dem Verkehrsübungsplatz präsentierten 20 örtliche Händler über 230 Neuwagen – vom Cityflitzer bis zum Sportwagen. Auch E-Autos und Hybride waren darunter, allerdings noch deutlich in der Unterzahl.

Probesitzen war in allen Modellen möglich – wovon auch viele junge Fahrer am Wochenende Gebrauch machten.

Ein Trend war deutlich erkennbar: Das Auto 2018 beugt sich der verstärkten Internetnutzung seiner Besitzer. Viele Besucher wollten wissen, welche Infotainment-Systeme in dem favorisierten Wagen verbaut sind oder welche Marken-Apps zur Anwendung kommen. red

