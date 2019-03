B 3-Ausbau in Zwingenberg beginnt in den Sommerferien

Zwingenberg.Baubeginn für die Erneuerung der Bundesstraße 3 zwischen Rewe-Kreisel und Einmündung Alsbacher Straße in Zwingenberg ist der 29. Juli, teilt der Magistrat mit. Gegen Ende der Sommerferien rücken die Bauarbeiter an, um den ersten von fünf Abschnitten in Angriff zu nehmen. Gebaut wird unter Vollsperrung. Begonnen wird im Süden, wo mit der Erneuerung der Strecke von der Gemarkungsgrenze Auerbach/Zwingenberg bis zum Geschäftshaus „Linde“ sowie dem Bau des Kreisverkehrsplatzes die erste Etappe bereits abgeschlossen wurde. Das acht Millionen Euro teure Projekt soll im April 2021 beendet sein. / mik

