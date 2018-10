B 3-Baustelle eingerichtet

Heppenheim.Der erste Tag der kommenden Großbaustelle auf der B 3 sorgte für Verwirrung bei manchen Autofahrern und in der Folge für chaotische Situationen: Ab sofort kann die Kreisstadt nur noch in Richtung Norden durchfahren werden; in Richtung Süden gelten Umleitungen. Grund dafür sind die Arbeiten für den zukünftigen Kreisel an der ehemaligen Vitos-Klinik. Sie sollen in vier Bauabschnitten erfolgen und bis Ende Juni 2019 abgeschlossen sein.

Zunächst müssen die Versorgungsleitungen an den Straßenrand verlegt werden; erst dann können die eigentlichen Arbeiten am Kreisel beginnen. Geschäftsleute in der Innenstadt befürchten Umsatzeinbußen durch die lange Bauphase. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.10.2018