B 3-Sanierung in Zwingenberg: Vollsperrung ab 9. August

Zwingenberg.Die Stadt Zwingenberg informierte gestern über den bevorstehenden Startschuss für die fast zwei Jahre dauernde und acht Millionen Euro teure B 3-Sanierung – und nur wenige Meter Luftlinie entfernt gab es auf der Hauptverkehrsachse in Höhe der Bahnhofstraße wegen eines Schadens an der Kanalisation sozusagen einen Vorgeschmack auf die Bauarbeiten. Am 9. August wird zwischen dem Kreisel am Rewe-Markt und der Katholischen Kirche der erste Bauabschnitt eingerichtet, am 12. August rücken dann die Bagger an. Erneuert werden – unter Vollsperrung – insgesamt 920 Meter Strecke in sechs Etappen. / mik

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.07.2019