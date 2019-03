B 44 bei Rosengarten: Polizei kontrolliert und klärt auf

Rosengarten.Viel Geduld brauchten Verkehrsteilnehmer am Freitagmorgen auf der B 44 von Worms in Richtung Rosengarten. Kurz vorm Ortseingang kontrollierte die Polizei im Rahmen eines länderübergreifenden Aktionstages vor allem die Personalien von Fahrer sowie Mitfahrern. Anlässlich dieses Tages gab es auch Aktionen in anderen Regionen Hessens, Bayerns, Rheinland-Pfalz sowie in Mannheim. Dabei stand die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im Vordergrund. Die Polizei sollte Präsenz zeigen und den Fahndungsdruck erhöhen. So hatte es Hessens Innenminister Peter Beuth in einer Pressemitteilung formuliert. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019