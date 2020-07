B 460 wird gesperrt

Wann die Fußgängerunterführung geöffnet wird, steht noch nicht fest. © Christopher Frank

Heppenheim.Am Montag gehen die Arbeiten an der Bahnunterführung in der Lorscher Straße in die letzte Runde. Bis 31. Juli soll die elfmonatige Erneuerung abgeschlossen sein. Die B 460 wird daher erneut halbseitig gesperrt: Die Durchfahrt ist bis Ende des Monats nur noch in Fahrtrichtung Autobahn möglich, der Verkehr Richtung Innenstadt wird umgeleitet. Wann die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer geöffnet wird, ist noch nicht klar – noch fehlt die Beleuchtung. red/Bild: Frank

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.07.2020