BA-Beilage zum Saisonstart der Flames

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach gehört auch in der Saison 2018/19 zur Elite der 14 Mannschaften in der Frauenhandball-Bundesliga. Wie in der vergangenen Saison soll früh der Klassenerhalt gesichert werden, um dann das mittelfristige Ziel in Richtung Tabellen-Mittelfeld anzuvisieren. Saisonstart ist morgen mit dem Auswärtsspiel in Buxtehude, zum ersten Heimspiel kommt am 15. September gleich der amtierende Deutsche Meister Thüringer HC in die Weststadthalle. Das Bild zeigt Julia Maidhof, die in der vergangenen Saison einen großen Sprung machte und eine echte Leistungsträgerin wurde. kr/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.09.2018