BA-Beilage zur Rad-DM

Einhausen.Wenn morgen die Deutschen Meisterschaften im Radsport in Einhausen starten, dann sind Sie, liebe Leser des Bergsträßer Anzeigers, gut vorbereitet. In der heutigen Ausgabe finden Sie eine Beilage von sechs Seiten zur DM. Wir stellen die Favoriten auf den Titel und die Teilnehmer aus der Region vor. Zum Nachradeln gibt es Karten und Bilder von drei Strecken, auf denen in der Region Deutsche Meisterschaften ausgetragen wurden: 2000 in Heppenheim, 2015 in Bensheim und die aktuelle Strecke in Einhausen. mir